Die Fasnacht steht vor der Tür und die Ausstellung „Narro – Fasnet in Stockach“ geht bereits langsam in den Endspurt. Museumsleiter Johannes Waldschütz stellt auf SÜDKURIER-Nachfrage die schönsten und ungewöhnlichsten Stücke vor, die in der Ausstellung zu sehen sind. Bis Ende März gibt es noch die Gelegenheit, sich selbst alles anzuschauen. Wer genau hinschaut, kann in der Ausstellung etliche kuriose und skurrile Dinge entdecken:

Schwebende Bleiglasfenster

Neben dem nachgebauten Narrenwirtshaus schweben drei bunte Glasfensterscheiben im Raum. Sie stammen aus der einstigen Stockacher Wirtschaft „Hans Kuony“, die dort war, wo jetzt der SÜDKURIER seine Lokalredaktion hat. 1926 hatte die Wirtschaft, die vorher „Zum Deutschen Kaiser“ geheißen hatte, auf Veranlassung des damaligen Wirts Friedrich Küchle den neuen Namen und mit diesem zwei große, schwere Fenster mit insgesamt 12 Teilmotiven bekommen.

Neben dem Narrenwirtshaus hängen Glasscheiben von der Decke, welche Szenen aus der Stockacher Fasnacht zeigen.

Diese waren von der Münchener Glaswerkstätte Gustav van Treeck hergestellt worden und zeigen Szenen aus der Stockacher Fasnacht. Mutmaßlich haben die dargestellten Ereignisse wohl zu vorgerückter Stunde stattgefunden. Denn an den roten Nasen der abgebildeten Personen kann man gut erkennen, dass diese wohl schon mehrere Getränke genossen haben.

Das Kassenbuch von 1933

Ein weiteres spannendes Ausstellungsstück ist ein dickes Kassenbuch über das Narrentreffen von 1933. Hieraus kann man lesen, dass es damals Ausgaben in Höhe von etwa 11.270 Reichsmark für Dinge wie Werbung, Freibier für Musiker, den Musikverein, Narrenessen, Auftritte, Umzugswagen, Verkleidungen und vieles mehr gegeben hatte. Diesen Ausgaben standen Einnahmen in Höhe von etwa 9.740 Reichsmark entgegen. Unterm Strich war in diesem Jahr also ein Minus von 1530 Reichsmark entstanden.

Stockacher Museumsleiter Johannes Waldschütz hält das Kassenbuch des Stockacher Narrentreffens von 1933 in den Händen.

Im Vergleich zum Jahr 1951 ist diese Summe aber recht harmlos, denn in jenem Jahr war die Stockacher Fasnacht zum ersten Mal nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges richtig groß gefeiert worden, wie Johannes Waldschütz berichtet: „Alle müssen sehr aufgeregt gewesen sein und so glücklich, dass endlich wieder etwas stattfand“, sagt er. Und so sei dann ein Minus von umgerechnet etwa 170.000 Euro entstanden.

Der alte Krämerstand

Skurril und interessant ist der Inhalt eines Krämerstands aus den 1960er-Jahren, einer Leihgabe von Adolf Frey aus Zizenhausen. In diesem Holzkasten, den man sich vor die Brust schnallen konnte, sind allerlei bunte Kleinigkeiten, die offenbar zu kaufen waren.

Ein Musterstück an Skurrilität dürfte der Krämerstand aus Zizenhausen sein: hier wurden lauter kuriose Dinge verkauft.

Zu diesem Krämerstand gibt es einen Text in Reimform, den der Krämer vermutlich als Bänkelgesang dargeboten hat. Es heißt da: „Kommt nur her zu unser‘m Stand und kaufet ein: Zucker, Kaffee und auch Mandeln hübsch und fein, Muckengift und Wettergläser allerhand auch Federmesser, Fingerring, Holdrium Fingerring.“ Und: „Was ihr wollt, das könnt ihr haben auf unser‘m Stand: Lederhosen, Ofenkabeln, Silbersand, allerhand für schöne Sachen, Epheukränz und Zipfelkappen, schöne große Teufelsschnecken, Jungernschürz und Bohnenstecken, Schneckenschmalz.“

Das umfunktionierte Stanzgerät

Dass Narren auch praktisch veranlagt sind, kann man an der Blätzlestanze erkennen. Blätzle sind Filzstücke, die viele Häser zieren. Früher, so heißt es in der Ausstellung, sei das Ausstanzen der Filzblätzle mühevolle Handarbeit gewesen. Unermüdlich musste gestanzt werden, denn an so einem Häs können bis zu 1500 Blätzle angebracht sein, erklärt Johannes Waldschütz. Um diese Arbeit zu vereinfachen, hatten die Narren vermutlich im Jahr 1934 eine ehemalige Stanze für Schuhabsätze umgebaut.

Eine Stanze, die das Herstellen von Blätzle vereinfachte. Daneben steht ein Gerät, mit dem man Laufnarrenkappen weiten kann.

So konnte mithilfe eines langen Hebels zwar auf vereinfachte Art und Weise gestanzt werden. Aber anstrengend dürfte es dennoch gewesen sein, so Waldschütz. Darum produzieren die heutigen Hänsele ihre Blätzle zwar immer noch selbst, jedoch nicht mehr mit dieser alten Stanze.

Umzugswagen-Modelle

Da auch Wagen bei Narrenumzügen bis Ende der 1980er-Jahre in Stockach sehr beliebt zu sein schienen, gibt es in der Narro-Ausstellung so einige Wagenmodelle, die bis ins minimalste Detail gestaltet sind, zu bewundern.

Modelle für solche Umzugswagen

Von Konstanzer Bühnenbildnern entworfen, gestalteten die Firmen und Vereine ihre Wägen, die zumeist aus der Landwirtschaft stammten, in mühevoller und stundenlanger Kleinstarbeit. Mittlerweile sind Wagen bei den Umzügen so gut wie nie zu sehen. In der Ausstellung aber gibt es etliche Modelle, Bilder und Filme davon zu sehen.