Vier Kränze am Kriegerdenkmal in Stockach erinnern an die Opfer der beiden Weltkriege und der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Sie erinnern aber auch an alle Menschen, die heute noch Opfer von Machtstreben und rassistischen Ideologien werden. Darauf haben Bürgermeister Rainer Stolz und Beate Clot, Schulleiterin des Schulverbunds Nellenburg, eindringlich bei der Feierstunde zum Volkstrauertag hingewiesen.

Vor dem Kriegerdenkmal in Stockach: Bürgermeister Rainer Stolz und seine Partnerin Ursula Vaterlaus gedachten still der Opfer von Kriegen und Gewalt. | Bild: Claudia Ladwig

Stolz sagte, Gewalt, Kriege, Aggression und Faschismus seien eine reale Dimension, die alle betreffe: „Wir dürfen uns nicht hinter der Pandemie verstecken. In unserer Zeit, die viel Unsicherheit und Unklarheit beinhaltet, ist es notwendig, sich bestimmten Anlässen zu stellen.“ Daher freue er sich, dass die Reservistenkameradschaft Süd, der Eintracht-Chor, die Freiwillige Feuerwehr und die Kolpingsfamilie sowie die Stadtmusik mitwirkten und auch die Besucher der Feierlichkeit ein Zeichen setzten. „Es ist wichtig, darüber nachzudenken, wohin wir mit der Zeit und der Stadt gehen wollen“, so Stolz.

Beate Clot betonte, Deutschland sei ein offenes, soziales und vielfältiges Land, das es Menschen unterschiedlicher Herkunft, Kultur und Religion ermögliche, in Frieden, Freiheit und Demokratie zu leben. Dies gelte es zu bewahren. Die Corona-Zeit habe vor allem Kinder und Jugendliche sehr belastet, viele seien in eine virtuelle Welt geflüchtet, die mit der Realität nichts zu tun habe. Darunter leide das soziale Miteinander stark. Wenn es gelinge, sich im persönlichen Umfeld gegen Unrecht und Gewalt zu stellen, sei das ein wichtiger Schritt für Gerechtigkeit und Frieden. „Durch das gemeinsame Gedenken und Trauern schauen wir nicht nur zurück. Wir haben die Aufgabe, aus der Vergangenheit Lehren zu ziehen, Erfahrungen positiv für unsere Zukunft einzusetzen und den populistischen und manipulativen Mächten der Gegenwart entgegen zu treten.“

Vertreter der Freiwilligen Feuerwehr und der Kolpingsfamilie legten Kränze am Kriegerdenkmal nieder. | Bild: Claudia Ladwig

Eine Stunde später herrschte reger Betrieb in der Stadt. Manche Händler hielten am verkaufsoffenen Sonntag an Traditionen fest, wie Anja Schmidt mit ihren Glückswürfeln und die Bäckerei Ainser mit ihren Quarkbällchen. Andere setzen auf Neues, wie Maximilian Kowalski, Geschäftsinhaber des Optikgeschäfts Blickfang: „Wir zeigen an diesem Wochenende Brillen, die normalerweise erst im Januar auf der Messe in München veröffentlicht werden.“ Weil viele Leute reinschauen, werden Sehtests terminiert. In der Hörwelt Jana Ritter sind Hörtests spontan möglich.

„Es wird geguckt und gekauft“, wie Mirjam Gralke vom Blumen-Handwerk berichtete. Vanessa Romero stellte fest, dass viele Menschen unterwegs seien, die nicht in Stockach wohnten. Auch Manuela Martin von Sport Martin war zufrieden. „Es ist mehr los als im September. Die Kunden sind heiß aufs Skifahren. Man merkt, dass eine Saison ausgefallen ist.“ Nach Wander- und Laufschuhen werde ebenfalls gefragt. Viele hätten in der Pandemie die Bewegung an der frischen Luft entdeckt und blieben dabei. An den Essensständen bildeten sich kleine Schlangen, im Mahlwerk saßen die Besucher bei Kaffee und Kuchen. Die Stimmung war gelöst – das genossen die Menschen sehr.