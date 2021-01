„Suchet, so werdet Ihr finden“ steht in der Bibel, aber manchmal wurde gefunden, wonach nie gesucht wurde. Das landet dann in den Fundbüros. In Stockach, so erklärt Ingrid Leute, die zuständige Sachbearbeiterin im Rathaus, sei der Eingang von Fundsachen relativ gleichmäßig. Manchmal gebe es wochenlang nichts, dann wieder viele Gegenstände auf einmal. Dies läge vermutlich daran, dass Orte wie das Krankenhaus, die Bücherei oder die Volksbank erst einmal eine Weile Dinge sammeln, bevor sie diese zum Fundbüro bringen. Die Bahnen und die Schulen hätten ihre eigenen Fundbüros. Fundsachen von dort werden also nicht bei den Ämtern abgegeben.

Die Rechtslage zu Fundsachen Zum Thema Fundrecht als Teil des deutschen Sachrechts finden sich im Bürgerlichen Gesetzbuch eigene Paragraphen (965 fortfolgende). Es geht darin um die Eigentumsverhältnisse an verlorenen Sachen und das gesetzliche Schuldverhältnis zwischen dem Eigentümer und dem Finder. Es gilt eine Sache dann als verloren, wenn sie zwar nicht herrenlos, aber besitzlos ist. Das heißt, der Verlierer hält sich noch für den Eigentümer, kann aber die tatsächliche Herrschaftsmacht über sie nicht ausüben weil er nicht weiß, wo die Sache ist. Mit Ablauf von sechs Monaten nach Anzeige bei der zuständigen Behörde erwirbt der Finder Eigentum an einer Sache, wenn ihm bis dahin weder der Empfangsberechtigte bekannt geworden ist noch sich dieser bei der Behörde gemeldet hat (Paragraf 973). Nach deutschem Recht kann einen Finderlohn verlangen, wer eine verlorene Sache an sich und dem Besitzer zurück gibt. Der Finderlohn bemisst sich nach dem Wert der gefundenen Gegenstände. (wyn)

Es lohne sich aber immer, so Ingrid Leute, eine Verlustanzeige bei ihnen im Amt durchzugeben. Zwar dauere es manchmal eine Weile, bis die Sachen dann auftauchen, aber man habe so schon etliche Dinge ihren rechtmäßigen Besitzern zurückgeben können. Falls keine Verlustanzeige vorliegt, gehe man hin und wieder sogar beinahe detektivisch vor: Zum Beispiel könne man anhand der Nummern auf Schlüsseln manchmal die Eigentümer ausfindig machen. Dies funktioniere gut bei Schließanlagen, wenn man beim Schlüsselhersteller nachfrage. Besitzer von Handys könne man über die SIM-Nummer beim Netzanbieter herausfinden. Und bei gefundenen Fahrrädern werde die Rahmennummer mit Unterlagen der Polizei abgeglichen. Es sei schon vorgekommen, dass es sich um ein gestohlen gemeldetes Rad handelte, wo die Besitzer bekannt waren.

Ein in Stockach gefundener Rosenkranz zeugt von einer höchstwahrscheinlich frommen Eigentümerin. | Bild: Fundbüro Stockach

Leider werde mancher Gegenstand nicht vermisst – das ist Ingrid Leute schleierhaft: „Brillen haben wir immer wieder viele hier, auch richtig teure. Und da wundert es einen schon, wenn die niemand zurückhaben möchte. Man hat die doch teuer bezahlt und dann sieht man nichts mehr.“ – Vielleicht aber eben auch nicht die Nummer des Fundbüros im Telefonbuch.

Auch Schlüssel würden immer wieder gefunden, aber nie abgeholt, berichtet Nicole Baldo vom Bürgerbüro in Nenzingen, die das sehr seltsam findet und deren Erfahrung sich mit der von Birke Wind, Bürgerbüro Bodman-Ludwigshafen, zu decken scheint. Diese sagt: „Bei uns wird immer sehr viel abgegeben, besonders im Sommer und auch in Corona-Zeiten: Handys, Brillen, Schlüssel, Ferngläser, Badeanzüge, ein Akku eines E-Bikes oder verwaiste Fahrräder. Und es werde sehr viel als vermisst gemeldet, das dann nie auftauche. Seltsamerweise decken sich aber die Fundstücke fast nie mit den gesuchten Dingen.“ Sie könne es sich nur so erklären, dass vielleicht das Fundbüro nicht präsent genug sei im Bewusstsein der Menschen. Dabei weise sogar die Polizei beim Verlust von Dingen darauf hin, dass man beim Fundbüro im Bürgeramt nachfragen könne.

Es gibt immer noch viele ehrliche Finder

Positiv sei, so berichten die Mitarbeiter aller befragten Fundbüros, dass es offenbar doch viele ehrliche Menschen gebe, die Dinge mit hohem Wert, auch Geld, im Fundbüro abgeben. So seien in Stockach einmal 800 Euro und einmal 500 Euro abgegeben und den Besitzern zurückgegeben worden. Die Nicht-Abgabe solcher Fundsummen könne, falls entdeckt, rechtliche Folgen haben: „Die Bagatellgrenze liegt bei zehn Euro“, erklärt Ingrid Leute, „wenn man eine höhere Geldsumme einfach behält, nennt sich das Unterschlagung.“ Und diese könne mit Geldbußen und sogar bis hin zum Freiheitsentzug geahndet werden.

Manchmal würden übrigens auch kuriose Dinge gefunden, für die sich bis heute niemand interessiert: ein Gebiss zum Beispiel in Stockach oder ein Taxileuchtschild in Ludwigshafen.