von pm

17 Feuerwehrangehörige schlossen erfolgreich den Atemschutzlehrgang der Feuerwehr Stockach ab. Die Teilnehmer kamen aus den Feuerwehren Bodman-Ludwigshafen, Mühlingen sowie Stockach. Für die Ausbilder war dieser Lehrgang, der unter den Bedingungen der Corona-Pandemie abgehalten werden musste, auch eine neue Herausforderung. Der gesamte Theorieteil, welcher die letzten Jahre immer in Präsenz stattgefunden hatte, wurde dieses Jahr online abgehalten. Am 9. Juni war Lehrgangsbeginn, an zwei darauffolgenden Samstagen und zwei Ausbildungsdiensten am Abend wurde den Teilnehmern das Tragen von Atemschutzgeräten, das Verhalten unter erschwerten Einsatzbedingungen und die richtige Vorgehensweise bei unterschiedlichen Szenarien beigebracht.

Sowohl eine theoretische als auch eine praktische Prüfung standen auf dem Programm

Außerdem stand vor allem der richtige Umgang mit den Atemschutzgeräten und Atemschutzmasken, das Atmen unter solch einer Maske, die Orientierung in unübersichtlichen, verrauchten oder abgedunkelten Gebäuden, die Gewöhnung sowohl an körperliche als auch an psychische Belastungen sowie eine theoretische und praktische Prüfung auf dem Ausbildungsplan des Atemschutzlehrgangs. Alle Teilnehmer konnten trotz der heißen Temperaturen den Lehrgang sowie die Prüfungen souverän absolvieren. Die Ausbilder gratulieren hierzu herzlich und hoffen, dass dieses erlernte Wissen zukünftig sowohl in Proben als auch im Einsatz auf bestmögliche Art und Weise angewendet werden kann.