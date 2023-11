Die Musical-AG des Nellenburg-Gymnasiums führt dieses Jahr das Musical „Pfeifen kann doch jeder“ auf. Die Premiere findet am 10. November um 19 Uhr in der Aula des Nellenburg-Gymnasiums Stockach statt. Weitere Aufführungen sind am 11., 15., 17. und 18. November, ebenfalls um 19 Uhr, sowie am Sonntag, dem 12. November, um 17 Uhr. Karten können unter der Telefonnummer 07771 802470 reserviert werden oder sind an der Abendkasse erhältlich.

Wie das Nellenburg-Gymnasium mitteilt, proben seit Januar die Schüler und Schülerinnen der Musical-AG unter der musikalischen Leitung von Martina Hartmann und Claudia Seeber dieses jazzige und gesellschaftskritische Stück. Die große Begeisterung der Teilnehmer an diesem Werk könne man daran erkennen, dass auch ehemalige Schüler des Nellenburg-Gymnasiums daran beteiligt sind, heißt es weiter. Was den Musical-Darstellern besonders gefalle, seien die vielen charaktervollen und emotionalen Figuren und das riesige Gefühlsspektrum, das sie ausschöpfen und ausgestalten können. Auch die Scheingläubigkeit in Titel und Positionen werde sarkastisch und ironisch von den Darstellern überzeichnet.

Die Thematik des Stückes ist hoch aktuell. Politik, die sich durch Korruption und Fake News versucht, an der Macht zu halten, und nicht zuletzt das Versprechen des Wohlstandes für alle Wähler, wenn man denn nur gewählt wird, passen zu den Themen in der heutigen Zeit. Auch die uns heute beschäftigende Wasserknappheit wird in dem vor knapp 60 Jahren entstandenen Bühnenwerk thematisiert und setzt die Geschichte in Gang. Die Spannung im Stück entsteht dadurch, dass Insassen der örtlichen Psychiatrie auch von diesem Wunder-Wasser trinken wollen, von den Politikern aber zunächst nicht gelassen werden. Durch die Weigerung kommt es zu einem kurzen Tumult und plötzlich mischen sich die Patienten unter die Touristen. Wer ist „anders“ und wer „normal“, kann nicht mehr festgestellt werden, da sich die für die „Irren“ Verantwortliche gegen das System auflehnt.