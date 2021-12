Ingeborg Merz zog nach dem Tod ihres Mannes Edmund in ein kleines Neubau-Appartement. Vor einem Jahr gab sie ihr Auto ab. „Das Leben wird immer enger, die Besuche werden weniger, Menschen fehlen“, sagt die 78-Jährige.

Um sich zu beschäftigen, lese sie – alles, was nicht Alltag ist: „Sachbücher, dann wieder was Fantastisches.“ Die Bücher seien ihr wichtig. Sie öffne sich damit Türen, um aus ihrem kleinen Kreis hinauszukommen. Und sie hat begonnen, zu schreiben.

Das Schreiben wird zur willkommenen Ablenkung

Die Seniorin verrät: „Ich habe verrückte Ideen und einen schrägen Humor. Es hat mir richtig gutgetan, zu schreiben.“ Ihr gefalle das Spiel mit Realität und Fantasie. Und so ist ihr Buch „Mein Leben mit Eulalia – Auf Du und Du mit einem Hausgeist“ eine Mischung aus Gelesenem, Erlebtem und Gedachtem.

Nach rund einem Jahr war das Manuskript fertig, erzählt Merz. Die Ideen hätten sich nahezu überstürzt, aber das Schreiben sei richtige Arbeit. „Ich feile unheimlich an Sätzen und Abschnitten, ändere die Reihenfolge, bin immer am Umformulieren und Schleifen.“

Ingeborg Merz wollte auch anderen eine Freude bereiten

Es ist überall im Buchhandel erhältlich. Dabei habe sie erst am Schluss überlegt, ob sie es veröffentlichen soll. „Weil es mich so aufgemuntert hat, dachte ich, warum sollte das bei anderen nicht auch gelingen?“

Stockach Warum historische Ratsprotokolle witzige Anekdoten bergen und wie sie den Sprung in die digitale Welt schaffen Das könnte Sie auch interessieren

Alles ging mit den Geräuschen des Kühlschranks los. Sie habe begonnen, mit ihm zu reden, das war dann der Hausgeist Eulalia, sagt sie mit einem Augenzwinkern. Eine Fotowand in der Küche mit der Burg Eilean Donan habe ihre Fantasie so richtig angeregt.

Von Legenden und historischen Persönlichkeiten

„Ich bin ein Schottland-Fan.“ Auch Eulalia habe die Burg besser gefallen als der Kühlschrank, sie sei dorthin umgezogen – und habe zwei Geisterladys kennengelernt, die aus ihrer Zeit erzählen.

In vielen Schottland-Büchern habe sie nach Informationen gesucht. In ihrer Geschichte verwende sie historische Persönlichkeiten und Legenden, die man Touristen in der Burg am See Loch Duich über eine Lady Mary und einen kopflosen spanischen Soldaten erzähle. Alles Weitere wisse sie von Eulalia, die ihre Fantasie beflügelt habe.