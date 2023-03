Ein Wasserrohrbruch in der Kaufhausstraße zwischen Volksbank und Fahrschule musste am Mittwoch bis in den späten Abend notdürftig repariert werden.

Die Kaufhausstraße ist wegen einem Rohrbruch voll gesperrt. | Bild: Löffler, Ramona

Zudem teilten die Stadtwerke Stockach mit, dass die Reparatur am Donnerstag beendet werden solle. Bis dahin sei die Kaufhausstraße zwischen den Einmündungen Kronengasse und Hauptstraße voll gesperrt. Die Umleitung sei ausgeschildert.

Der Blick in die Grube. Der Bagger tastet sich an das defekte Rohr heran. | Bild: Löffler, Ramona

Laut einer Mitteilung der Stadtwerke Stockach sei der Rohrbuch gegen 15 Uhr passiert. Die Stadtwerke seien schnell vor Ort gewesen, um die defekte Wasserleitung abzustellen. „Die Versorgung der acht betroffenen Haushalte wird von den Stadtwerken Stockach über eine Trinkwasserzapfstelle sichergestellt“, so die Mitteilung weiter.

Ein Mitarbeiter der Firma Senn leitet den Bagger an. | Bild: Löffler, Ramona

Auch die Firma Senn war vor Ort. Ein quadratisches Stück Asphalt wurde entfernt und ein kleiner Bagger hob die Erde heraus, um die gebrochene Wasserleitung freizulegen. Beteiligte vor Ort erklärten, beim gebrochenen Rohr handle sich um eine normale Hausanschlusswasserleitung mit einem Durchmesser von 40 Millimetern. Der Rohrbruch sei aufgrund von Wasser im Keller entdeckt worden.

Im Dezember 2022 gab es einen Rohrbruch in der Goethestraße, der größere Auswirkungen hatte, weil es sich dort um eine Hauptleitung gehandelt hatte. Damals entstand auf der Hauptverkehrsader Stau im Feierabendverkehr. Die Kaufhausstraße ist im Gegensatz dazu eine kleine Einbahnstraße in der Oberstadt, die parallel zur Hauptstraße verläuft.