Obwohl der letzte Krieg auf deutschem Boden lange zurückliegt, machte Stockachs Bürgermeister Rainer Stolz bei der Kranzniederlegung anlässlich des Volkstrauertages deutlich, wie wichtig dieses Gedenken sei. Stolz erklärte, dass der Volkstrauertag seit 1952 in der Bundesrepublik ein nationaler Gedenktag sei, dessen Geschichte unauflöslich mit der Geschichte zweier Weltkriege verwoben sei. Da diese Weltkriege inzwischen weit zurücklägen, höre man immer wieder Stimmen, die meinten, dass man eigentlich auf diesen Gedenktag verzichten könne. „Das halte ich für einen verharmlosenden Irrtum“, betonte Stolz und hob hervor, dass man an diesem Tag der Opfer von Weltkriegen, Gewaltherrschaft und Gewaltausübung gedenke.

Hier spannte Stolz den Bogen zur aktuellen Weltlage: „Wir leben inzwischen in einer beklemmenden, traurigen Zeit, in der Überfälle, Tötungen, Lügen, Verschleppungen, Vergewaltigungen, Raketenbeschuss, Abriegelung und Bombardements an der Tagesordnung sind.“ Und diese Gewalttaten fänden nicht nur irgendwo weit weg in der Welt statt, sondern auch in unseren Breiten gebe es Gewalt gegen Menschen, Kinder, Lehrer, Ehepartner und sogar gegen Mitglieder von Hilfsorganisationen wie Feuerwehr und medizinische Rettungskräfte. Er fordert die Politik auf, diese Missstände zu benennen und eine Rechtsordnung bereitzustellen, die mehr Wert auf das gute Gelingen einer Gemeinschaft lege und weniger die Durchsetzung individueller Interessen in den Vordergrund stelle.

„Wenn wir unser Zusammensein erhalten wollen, sollten wir auf allen rechtlichen Wegen deutlich machen, dass wir das Laissez-faire der vergangenen Wohlstandsjahre ändern müssen.“ Für die feierliche Kranzniederlegung am Gefallenen-Ehrenmal stellten die Freiwillige Feuerwehr und die Kolpingsfamilie die Kranzträger. Spalier standen Vertreter des Reservistenverbandes Stockach Süd, des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge sowie des Bundes der Vertriebenen in Stockach. Es spielte die Stadtmusik.