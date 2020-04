Allein die beiden Bilder auf dieser Seite machen deutlich, was in Zeiten der Corona-Pandemie fehlt: das verbindende Band eines gemeinsamen Erlebnisses. Das ist etwas, was auch ein Telefonat oder eine Videokonferenz kaum ersetzen können. Der Mensch ist ein soziales Wesen, der Austausch mit anderen ist auch emotional wichtig. Und beim gemeinsamen Feiern wird dieser Austausch gepflegt. Platt gesagt: Ohne andere Menschen fehlt uns der Spaß. Eltern wissen in diesen Tagen aus Erfahrung, wie das auf die Laune beim Nachwuchs schlagen kann. Bei Erwachsenen äußert sich das anders, doch auch sie sind betroffen.

Bedauern über die Absage von großen Festen bei Veranstaltern wie bei beteiligten Vereinen ist da nur allzu verständlich. Und es würde auch etwas falsch laufen, wenn Veranstaltungen von der Größe des Schweizer Feiertags oder des Hafenfestes geräuschlos verschwinden würde, als würde sie niemand vermissen.

Trotzdem gilt: Die Einschränkungen im öffentlichen Leben dienen letztlich dem Wohlergehen aller. Insofern muss jeder einzelne diese Einschränkungen respektieren – auch wenn sie mitunter weitreichende Konsequenzen haben. Die Fest-Veranstalter haben die einzig richtige Entscheidung getroffen.