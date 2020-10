von Reinhold Buhl

Norbert Senyo Messanvi Nutsugan (37), so sein vollständiger Name, stammt aus der Pfarrei St. Antoine de Padoue in Agou-Gadzefe in Togo, Westafrika, und lebt seit zwölf Jahren in Deutschland. Seit einem Jahr ist er in der Seelsorgeeinheit Stockach tätig. „Schon im Kindesalter wollte ich Priester werden“, erklärt Nutsugan, dessen Name französisch ausgesprochen wird, da dies die Amtssprache seines Heimatlands ist.

Dort studierte er am Priesterseminar und erhielt 2008 ein Stipendium zum Theologiestudium an der Katholischen Universität Eichstätt in Oberbayern. 2013 bewarb er sich für die Priesterausbildung in Freiburg und wurde 2016 von Erzbischof Stefan Burger zum Priester geweiht. Nach Einsätzen in verschiedenen Seelsorgeeinheiten kam er ins Markgräflerland, wo er für zwei Jahre in der Neuenburger Liebfrauenkirche bis vor kurzem seinen Dienst versah.

Pfarrer und Vikar kennen sich aus Eichstätt

Pfarrer Michael Lienhard, Leiter der hiesigen Seelsorgeeinheit, erläutert, was Vikar Nutsugan nach Stockach geführt hat: „Nachdem bereits vergangenes Jahr absehbar war, dass Pfarrer Benz altershalber bei uns ausscheiden würde, habe ich mich beim Ordinariat Freiburg um einen Vikar bemüht und bekam relativ schnell eine Zusage.“ Da er über seinen Onkel, der Ordenspriester in Eichstätt ist, Vikar Nutsugan bereits kannte, lag es nahe, ihn nach Stockach zu holen. Tatsächlich hat Nutsugan, der sein zweijähriges Praktikum im benachbarten Gottmadingen absolvierte, schon als Diakon in St. Oswald als Gastprediger gewirkt.

Vikar Nutsugan wird in der Seelsorgeeinheit die klassischen Priesteraufgaben übernehmen, darüber hinaus in der Grundschule in den Klassen drei und vier Religionsunterricht erteilen. „Besonders liegt mir die Einzelseelsorge am Herzen“, betont der neue Vikar, der bereits begonnen hat, Kinder auf deren Erstkommunion vorzubereiten. Er freue sich auf die Arbeit in der lebendigen Kirchengemeinde mit ihren vielen Ehrenamtlichen.

Alte Herren aus Zizenhausen können auf Verstärkung hoffen

Auch sportlich ist Nutsugan unterwegs: Er joggt, fährt Rad und spielt Fußball, was besonders den Vorsitzenden der FSG Zizenhausen, Rainer Bühler, freuen dürfte, denn der Vikar wäre bereit, eventuell die Alten Herren als Spieler zu unterstützen.