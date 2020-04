von SK

Der Unfall geschah am Samstag gegen 15 Uhr, wie das Polizeipräsidium Konstanz mitteilt. Demnach war das Mädchen auf dem Fahrrad in Begleitung ihres Vaters in der Unteren Wannestraße in Richtung Linzgaustraße unterwegs. Aufgrund des starken Gefälles verlor sie die Kontrolle über das Fahrrad. In der Kreuzung prallte sie gegen ein Auto, das die Vorfahrt hatte. Dabei brach sie sich das Schlüsselbein und erlitt mehrere Prellungen im Gesicht. Ein Rettungshubschrauber hat das Mädchen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.