von Reinhold Buhl

Der 19. Mai 2019 war für die jungen Sprinterinnen der Turngemeinde Stockach, Caroline Maurer, Shannon Keller, Jule Bender und Giulia Patone ein ganz besonderer Tag. Denn an diesem Tag wurden sie bei den Bezirksmeisterschaften in Singen Vizemeister in der weiblichen U14-Staffel und hätten dafür bei der Sportlerehrung im Bürgerhaus die Medaille des Stadtsportverbands in Empfang nehmen dürfen. Das Pünktchen auf dem I sei noch gewesen, dass sie bei diesem Wettbewerb die favorisierten Staffeln von Konstanz und Radolfzell hinter sich lassen konnten.

Die Allrounderin

Caroline Maurer, die in Ludwigshafen wohnt, hat bereits mit fünf Jahren mit Bogenschießen angefangen und mit zehn Jahren ist sie zur Leichtathletik gekommen. Heute wird die Gymnasiastin von Josef Schwab trainiert. Darüber hinaus ist sie im F-Kader in Engen, der von Willi Herzog geleitet wird. Caroline ist in der Leichtathletik eine Allrounderin, denn sie hat auch schon beachtliche Erfolge im Ballwurf, Weitsprung, 75-Meter-Lauf, Drei- und Vier-Kampf sowie im Blocklauf vorzuweisen.

Shannon Keller, die ebenfalls das Nellenburg-Gymnasium in Stockach besucht, hat ihre sportliche Karriere beim TV Jahn Zizenhausen in der Abteilung Leistungsturnen begonnen und ist mit zehn Jahren zur TG Stockach in die Leistungsgruppe Leichtathletik gewechselt. Neben ihrem Sport spielt sie Trompete und ist Mitglied im Jugendblasorchester Stockach.

Schon früh bei der TG

Jule Bender, gebürtige Stockacherin, ist seit vier Jahren bei der TG Stockach aktiv und hat neben Staffellauf auch schon erfolgreich am Stockacher Nikolauslauf und Crosslauf teilgenommen. Giulia Patone hat in der Schwimmabteilung der TG begonnen und im Alter von acht Jahren mit der Kinderleichtathletik angefangen. Seit knapp zwei Jahren ist sie Mitglied der Wettkampfgruppe in den Disziplinen Weitsprung und Laufen und nimmt an Stadt- und Crossläufen teil.

Zur Serie: Die Sportlerehrung in Stockach entfiel wegen der Corona-Krise. Wir stellen geehrte Sportler in loser Reihenfolge vor.