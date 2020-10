Momentan laufen bei der Künstlerinnengruppe K4 die Vorbereitungen für die 26. Kunstausstellung. Diese findet vom Freitag, 16. Oktober, bis Sonntag, 25. Oktober, im Foyer der Rossberghalle in Wahlwies statt. „Balance in Arts“ lautet der Titel der Herbstausstellung der Gruppe, die im vergangenen Jahr ihr 25-jähriges Bestehen gefeiert hat. Die Künstlerinnen möchten nicht auf die diesjährige Veranstaltung verzichten. Der Titel spielt darauf an, dass dieses Jahr alles anders ist: „Vieles was uns selbstverständlich erschien, ist es nicht mehr, ist aus dem Gleichgewicht geraten.“

Die Künstlerinnen Esther Wenger, Aunchun Hirling, Sabine Müller und Isa Barlak präsentieren auch in diesem Jahr individuelle Werke ihrer kreativen Arbeit, heißt es in der Ankündigung. Aufgrund von Corona müsse sowohl auf die Vernissage als auch auf die Matinee verzichtet werden. Ein Gast jedoch werde auch in diesem Jahr die Ausstellung bereichern: Die Künstlerin Walawal Albrecht aus Esslingen verfüge über einen reichen Erfahrungsschatz als Kunsterzieherin, Designerin, Werbegrafikerin und Geschäftsführerin eines Modemagazins.

Die fünf Künstlerinnen freuen sich, viele Kunstinteressierte zu ihrer diesjährigen Ausstellung einladen zu können. Die Ausstellung findet unter Berücksichtigung der geltenden Corona-Schutz-Maßnahmen statt. Die Öffnungszeiten sind zwischen dem 16. und 25. Oktober von Montag bis Freitag von 15 bis 17 Uhr und Samstag/Sonntag von 14 bis 18 Uhr.

Zehn Prozent des Erlöses aus dem Verkauf von Bildern werden auch in diesem Jahr wieder einem wohltätigen Zweck zugeführt.