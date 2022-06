Vier Jahre nach dem Beschluss im Kreistag soll nun moderne Kommunikationstechnik bei der Feuerwehr in Stockach ankommen.

Momentan werden die Einsatzkräfte noch auf dem Betriebskanal alarmiert. Dies ist wegen möglicher Funkstörungen vor allem bei Großereignissen wie Unwettern problematisch. Daher hatten die Kreisräte bereits 2018 beschlossen, eine digitale Alarmierung für die Feuerwehren und anderen Hilfsorganisationen im Landkreis einzuführen.

Inzwischen ist das bisher verwendete Gleichwellen-System komplett veraltet, es gibt fast keine Ersatzteile mehr für die Geräte. Der Hauptausschuss des Stockacher Gemeinderats stimmte deshalb nun der Beschaffung von 315 Funkmeldeempfängern mit Zubehör zum Gesamtpreis von knapp 100.000 Euro zu.

Vorausgegangen waren die Auftragsvergabe für die Infrastruktur und die digitalen Alarmumsetzer durch den Landkreis, die Ausschreibung eines Rahmenvertrags über die Lieferung der digitalen Meldeempfänger mit Zubehör sowie schließlich der Abschluss mit der Firma Meder CommTech Singen.

Neue Köpfe in den Abteilungen Der Hauptausschuss hat in einem weiteren Tagesordnungspunkt den Wahlen der Feuerwehr-Abteilungen Wahlwies und Mahlspüren im Tal/Seelfingen zugestimmt. Neuer Abteilungskommandant in Wahlwies ist Steffen Kuppel, bisher Stellvertreter. Er folgt Rüdiger Lempp nach, der dieses Amt seit 2007 innehatte. Stellvertretender Abteilungskommandant ist nun Manuel Mauch. In Mahlspüren im Tal/Seelfingen leitet weiterhin Christian Gunnesch die Abteilung, er wird von Jonny Stadler vertreten. Der bisherige stellvertretende Abteilungskommandant Markus Schneider hatte für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung gestanden. (wig)

Bürgermeister Rainer Stolz (Mitte) gratuliert (v. l.) Steffen Kuppel und Manuel Mauch (Abteilungskommandant und Stellvertreter Wahlwies) sowie Jonny Stadler und Christian Gunnesch (Stellvertreter und Abteilungskommandant Mahlspüren im Tal/Seelfingen). | Bild: Claudia Ladwig

Eingeplant waren im städtischen Haushalt dafür zwar 154.500 Euro. Doch Stockach kommt deutlich preiswerter davon. Denn auf die Rückmeldefunktion, die über eine schon vorhandene Software sichergestellt ist, kann verzichtet werden. Da der Ausbau der Infrastruktur frühestens zwischen Juli und September beendet sein wird, wurde die Auslieferung der Geräte ab dem Herbst/Winter vereinbart.

Hintergrund für die lange Zeit zwischen Beschluss und Umsetzung: Laut Landratsamt hatte ein Unternehmen, das bereits in anderen Bundesländern im Zusammenhang mit der digitalen Alarmierung Rechtsmittel eingelegt habe, das Vergabeverfahren wiederholt angefochten.

Weil trotz der Verzögerung absehbar war, dass die Umstellung auf die digitale Alarmierung bald erfolgen soll, wollte die Feuerwehr Stockach zuletzt aber auch keine neuen Funkmeldeempfänger alter Art mehr anschaffen.