Bei den Hänsele Stockach gibt es personell einige Änderungen. Im Rahmen der jüngsten Hauptversammlung an Lätare im Bürgerhaus Adler Post wurden einige Posten neu vergeben, wie der Narrenverein in einer Mitteilung schreibt.

Demnach hat sich der langjährige Hänselemoschter Holger Langenberg aus dem Amt zurückgezogen. Sein Nachfolger wird Lars Wegmann. Er wurde von der Gruppe zum neuen Hänselemoschter gewählt, so die Mitteilung. Florian Winkler wird der neue Schrifter, Beisitzer sind neu Donato Abbruzzese und Andreas Beller. Alt-Moschter Holger Langenberg scheidet aber nicht komplett aus dem Vorstand, er stehe dem Hänselerat weiterhin als Beisitzer zur Verfügung.

Während viele Vereine aktuell immens mit Mitgliederschwund zu kämpfen haben, ist das bei den Hänsele kein Problem. Denn wie der Verein in der Mitteilung weiter schreibt, hätten die Hänsele 14 Mitglieder als Junghänsele neu aufnehmen können und zählten nun aktuell 216 Mitglieder. In der Versammlung sei zudem über die Anwärter abgestimmt worden, und neu aufgenommen wurden demnach: Timo Gabele, Moritz Kramer, Maximilian Radloff und Tim Heinzle. Mit Sven Thum gebe es auch einen Neubewerber, der in den Reihen der Hänsele begrüßt werden konnte.

Generell habe ein straffes Programm auf der Agenda gestanden, das aber mit Liedbeiträgen von Thomas Wroblewski und Karl-Heinz Steppacher aufgelockert worden sei. Zudem habe Hänselemoschter Holger Langenberg vor der Wahl seines Nachfolgers das vergangene Jahr mit den zahlreichen Veranstaltungen und Aktivitäten Revue passieren lassen. Vorstand und Kassierer wurden entlastet.

Fehlen durfte bei der Versammlung auch nicht die Ehrung verdienter Mitglieder mit dem Hänseleorden. Diesen erhielten laut Mitteilung Manfred Ossola und Ewald Menzer. Zum Schluss sei Alt-Moschter Holger Langenberg für seine langjährige Arbeit im Vorstand mit großem Applaus gedankt worden. Nach Beendigung der Tagesordnungspunkte hätten die Hänsele-DJs Matthias Stolp und Sebastian Wolter dem Publikum im Foyer mit guter Musik eingeheizt. Pünktlich um 5 Uhr sei dann die Fasnet mit dem Fällen des Narrenbaums endgültig vorbei gewesen. Abschließend heißt es: „Die Hänsele dürfen auf eine tolle Fasnet mit vielen schönen Veranstaltungen zurückblicken.“