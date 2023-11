Zugegebenermaßen sitzt Künstler Armin Grathwohl an der Quelle: Denn Fliesen mit so vielen unterschiedlichen Farben und Materialien, Strukturen und in einer derartigen Vielfalt hat gewiss nicht jeder in Mengen herumliegen. Grathwohl schon, denn er betreibt einen Fliesenfachhandel in Stockach, und kreiert Mosaike für seine Kunden. Die Mosaike sind auch seine Kunst.

Aktuell sind Werke von Armin Grathwohl in der Stockacher Oberstadt zu sehen: Mosaike seiner Reihe „Millefiori – Tausend Blumen“ zieren die Wände der Volkshochschule Stockach seit der Vernissage bei der diesjährigen Kulturnacht. Sie sind dort noch bis zum Ende dieses Jahres zu sehen.

Auch Lampen können, wie man sieht mit Fliesenfragmenten, Playmobilmännchen oder auch mit Eislöffeln gestaltet werden. | Bild: Constanze Wyneken

Bei den Kunstwerken dieser Reihe setzte Grathwohl diverse Gegenstände und Materialien, die er fand, in eine neue Form – immer die eines ganz speziellen Mosaiks. Und diese Mosaike lassen träumen, sinnieren und staunen: Vor allem staunt man darüber, wie jemand so viele Ideen haben kann und woher er diese Kreativität nimmt.

Experimente begannen in der Jugend

Kreativ sei er eigentlich schon immer gewesen, erinnert sich Armin Grathwohl, dessen Eltern das Fliesengeschäft in Stockach gegründet hatten. Schließlich hätten im Geschäft schon immer Fliesenfragmente herumgelegen, die den jungen Grathwohl dazu inspiriert hätten, etwas Neues daraus entstehen zu lassen. Immer wieder habe er die Fliesenreste gesammelt und damit herumexperimentiert.

„Was sich in meiner Kunst immer wiederholt, ist, Gegenstände in einen neuen Kontext zu setzen“, beschreibt Grathwohl. Dies sei auch der Grund, warum er so gerne auf Baustellen unterwegs sei. Denn hier begegne er immer wieder neuen Materialien, mit denen er vielleicht etwas anfangen und die er einer Metamorphose unterwerfen könne.

Stipendium in der Mosaik-Hochburg in Italien

Zur Erschaffung künstlerischer Werke gehören nicht nur Ideen, Träume und Vorstellungskraft, sondern auch das Können, das Armin Grathwohl bis zum Jahr 2005 auf der Meisterschule erwarb. Und noch mehr: Durch seine sehr gute Abschlussnote bekam Grathwohl damals ein Begabtenstipendium des Baden-Württembergischen Handwerkstages und der EU.

Dadurch habe sich die Mitarbeit in einer Mosaikwerkstatt in Ravenna, Italien, ergeben. „Ravenna ist die europäische Mosaik-Hochburg“, erklärt Grathwohl und schwärmt davon, wie viele Werkstätten, Workshops und sehr alte Mosaike es in Ravenna gebe. „Bei den Mosaiken in Ravenna handelt es sich zumeist um den byzantinischen Stil, bei dem mit Steinen und auch mit Glas gearbeitet wird“, beschreibt der Künstler, der damals zum Beispiel bei der Restauration sakraler Mosaike in Kirchen half, aber auch in der Werkstatt mitarbeitete. Viele Übungsarbeiten habe er gemacht, bis dann immer mehr der Wunsch in ihm laut geworden sei, eigene Kunstwerke zu kreieren. Und so kehrte Grathwohl wieder nach Stockach zurück.

Das Hobby wächst neben der Arbeit

In der alten Heimat musste sich Armin Grathwohl dann seit 2008 zwar wieder seinem Tagewerk, dem Fliesenverkauf und dem Fliesenlegen widmen, verbrachte jedoch weiterhin viel Zeit damit, seine Kunstwerke zu schaffen. Daunter finden sich von Grathwohl als Mosaik nachgebaute Werke berühmter Maler, zum Beispiel „Der Schrei“ (Edvard Munch, 1893), „Sternennacht“ (Vincent van Gogh, 1889) oder ein berühmter Ausschnitt aus dem „Beethovenfries“ (Gustav Klimt, 1901), der auch die Fahrzeuge der Firma Grathwohl schmückt. Ein Grundmaterial für seine Mosaike, auch die aus der Serie „Millefiori“, sind Glasstangen aus der venezianischen Stadt Murano, aus denen er kleine Scheibchen schneidet.

Armin Grathwohl ist nicht nur der Fliesenfachmann in Stockach, er ist auch ein Künstler. Derzeit stellt er Werke der Reihe „Millefiori“ in der VHS Stockach aus. | Bild: Constanze Wyneken

Auch vor „Millefiori“ habe es schon Ausstellungen gegeben, zum Beispiel im Jahr 2019 in Ravenna und auch im Frühjahr 2023 in Paray-le-Monial (Frankreich) eine Ausstellung mit dem Titel „Vibrato“. Und auch im Rahmen der Kunstaktion der Baugenossenschaft Hegau „Arte Romeias“ gestaltet Armin Grathwohl in der Region Wohnungen mit Mosaiken aus.

Inspirationen habe Armin Grathwohl von seinen vielen Reisen durch die Welt und durch seine Beschäftigung mit Kunst und Malerei und dem Besuch vieler Ausstellungen und Museen mitgebracht. „Und die Ideen kommen weiterhin und ständig“, erklärt Grathwohl.