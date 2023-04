Das Wetter hielt, die Sonne zeigte sich und für die zahlreichen Besucher des verkaufsoffenen Sonntags in Stockach gab es in Läden, an Aktionsständen, bei zwei Flohmärkten, einem Haushaltswaren-Werksverkauf und an weiteren Stationen so einiges zu sehen. Die Stimmung war gut und alle genossen die Sonnenstrahlen. An manchen Stellen trugen Straßenmusiker mit ihren Liedern dazu bei. Vereine sorgten für die Bewirtung.

Nur vereinzelte Autos, die trotz Vollsperrung zwischen den Besuchern durch wollten oder Falschparker, die trotz Parkverbot in der Hauptstraße standen, sorgten ein bisschen für Irritationen unter den fröhlichen Menschen. Ein Ehepaar erzählte, sie seien vor Stockach kurz beim parallel stattfindenden verkaufsoffenen Sonntag in Gottmadingen gewesen, doch dort sei nicht so viel los gewesen.

Wo sonst Autos fahren, laufen beim Verkaufsoffenen Sonntag ganz entspannt die Besucher. | Bild: Löffler, Ramona

Stadtjugendpflege stellt Bikepark vor

Im Bürgerhaus Adler Post nutzten viele die Gelegenheit, um mit einer Spezialbrille durch das virtuelle Paris oder andere Stationen zu radeln. Wer wollte konnte dort an einer Touchball-Wand seine Reaktionsschnelligkeit testen. Nicht weit entfernt am Kulturzentrum Altes Forstamt gab es Balanceübungen und andere Spiele.

Stellwände im Bürgerhaus zeigten, wie der neue Bikepark im Osterholz aussehen wird. Stadtjugendpfleger Frank Dei erzählte, dass der Park jetzt in den Osterferien gebaut werde. Erst leisten Bagger die grobe Arbeit, dann packen die Jugendlichen selbst mit Schaufeln und Schubkarren an.

Vorstellung des Bikeparks und Aktion mit VR-Brille im Bürgerhaus-Foyer. | Bild: Löffler, Ramona

Plötzlich sieben Störche über der Stadt

Aber nicht nur am Boden war einiges los. Zeitweilig boten sieben Störche im Luftraum über der Oberstadt eine kleine Show mit viel Geklapper. Hans und Nelli II verteidigten ihr Nest gegen mehrere Besucher, die herumkreisten.

Viel los im Luftraum: Drei Störche bei Nest und Kirche, vier weitere Kreisen über der Oberstadt und sind nicht auf diesem Bild. | Bild: Löffler, Ramona

Für die Stadtverwaltung waren Regina Schlecker und Sabine Baser unterwegs, um ein bisschen nach dem Rechten zu sehen. Sie prüften zudem, ob die im Vorfeld angekündigten Öffnungen und Aktionen an diesem Nachmittag auch wirklich stattfanden.