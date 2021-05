Stockach-Wahlwies vor 1 Stunde

Verunreinigtes Trinkwasser? In den ersten Proben aus Wahlwies konnte das Labor nichts feststellen

Die ersten Ergebnisse der Wasserbeprobung aus dem Hochbehälter in Wahlwies sind am Dienstag bei den Stadtwerken eingetroffen, nachdem es am Montag den Verdacht einer Verunreinigung gegeben hatte.