Der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) und die Grünen-Landespolitikerin Dorothea Wehinger haben jüngst im Rahmen ihrer Sommertour die Firma Eto besucht, teilt die Firma mit. Dabei haben sie sich über automatisiertes und vernetztes Fahren in der Logistik am Testfeld Friedrichshafen informiert. Bei dem Projekt geht es laut der Mitteilung um ein innovatives, vom Bund gefördertes Verkehrsinfrastrukturprojekt, an dem die Eto Gruppe als Projektleiter beteiligt ist. Dabei würden in Friedrichshafen intelligente Sensoren und Messstationen in Form von Leitpfosten installiert, bei denen das Verkehrsaufkommen dokumentiert werde.

Ziel sei es, Verkehrsströme autonom oder mischbetrieben zu lenken. Zusammen mit dem Projektverantwortlichen Walter Naumann absolvierten Hermann und Wehinger auf einem eigens dafür angelegten Parcours bei Eto mehrere Proberunden in einem entsprechend präparierten VW Golf, so die Meldung weiter. Das Fahrzeug sei als Vorstufe zum unterstützten und autonomen Fahren mit Technik ausgestattet gewesen, die mit intelligenten Leitbaken auf dem Eto-Testgelände kommuniziere und dem Fahrzeuglenker sowie den Insassen die Ideallinie zwischen den virtuellen Baken anzeige. In Zukunft könnten Leitpfosten und Leitbaken, die mit dieser Sensorik und Funktechnologie ausgestattet sind, laut der Mitteilung Bestandteile eines großflächigen Netzes werden, das die Überwachung von Verkehrsgeschehen, Wetter und Fahrbahnzustand übernimmt.

Sie würden dann die am Verkehr teilnehmenden Fahrzeuge, eine Leitstelle sowie die Straßenmeistereien kontinuierlich mit Daten versorgen. Dadurch könne man drohenden Staus schon vor ihrem Entstehen entgegenwirken. Auffahrunfälle vor Bau- oder Unfallstellen können vermieden und Verkehrsteilnehmer vor Blitz oder Glatteis gewarnt werden. Hermann sagte dazu: „Diese Technik könnte den Verkehr in Baden-Württemberg und darüber hinaus nicht nur weitaus sicherer und flüssiger als bisher, sondern auch umweltfreundlicher machen.“