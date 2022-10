Ursprünglich sollte am 16. Oktober ein Verkaufsoffener Sonntag sein, doch dieser wurde zwischenzeitlich auf den 13. November, 13 bis 17 Uhr, verschoben. Darauf weist das Kulturamt in einer Pressemitteilung hin. Es handle sich um den letzten Verkaufsoffenen Sonntag in diesem Jahr.

Letzter Ausstellungstag der Miró-Ausstellung

Außer offenen Geschäften lockt am 13. November ein letztes Mal die Ausstellung „Joan Miró – Magie der Zeichen“ im Stadtmuseum, da es der letzte Ausstellungstag sein wird. Am Abend um 19 Uhr schließt die Miró-Ausstellung mit einem ökumenischen Gottesdienst im Museum.

Zudem präsentieren sich die Vereine sorgen für vielfältige Bewirtung von der Goethestraße bis zur Hauptstraße und dem Marktplatz, darunter der Imkerverein Stockach und die Stockacher Laufnarren.

Am 13. November ist zudem Volkstrauertag, an dem in Stockach traditionell eine Kranzniederlegung am Kriegerdenkmal in der Oberstadt stattfindet.