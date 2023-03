Der erste Verkaufsoffene Sonntag in Stockach am 2. April von 13 bis 18 Uhr hat das Motto „Frühlingserwachen mit vielen Attraktionen in der Innenstadt“. Viele Läden in und rund um die Innenstadt, auch im Gewerbegebiet Blumhof, sind laut der Ankündigung geöffnet.

Von der Goethestraße bis zur Hauptstraße und dem Marktplatz erwarten die Besucher zahlreiche Attraktionen, kündigt das Stockacher Kulturamt an: Das Kulturzentrum Altes Forstamt ist geöffnet und passend zum Frühlingsbeginn gibt es dort den Bücherflohmarkt im Foyer. Für die jungen Besucher stehen im Freien verschiedenste Großspielzeuge der Stadtjugendpflege zum Ausprobieren bereit. Der Imkerverein zeigt und informiert zu allem rund um das Thema Honig, ein Kinderkarrussel am Marktplatz bietet Spaß für die Kinder. Zudem gibt es an diesem Tag vieles mehr zu entdecken. Auf Stellwänden soll es außerdem eine Vorstellung des neuen Bike-Parks im zukünftigen Aach-Park geben.

Für die kulinarischen Angebote am Verkaufsoffenen Sonntag sind neben den örtlichen Metzgereien, Bäckereien und Händler sowie einem Crèpe-Stand auch die Stockacher Vereine im Einsatz: Ob die traditionellen Blitzkuchis der Laufnarren oder anderes mehr – für jeden Geschmack ist auf jeden Fall etwas dabei, so das Kulturamt.

Im interkommunalen Gewerbegebiet Blumhof öffnen unter anderem die Seilerei Muffler oder Küchen Wurst und machen beim Verkaufsoffenen Sonntag mit. Auch verschiedene Händler außerhalb der Innenstadt haben geöffnet, zum Beispiel Möbel Stumpp und ZG Raiffeisen.

Das Stockacher Kulturamt ruft in seiner Pressemitteilung zum Besuch der Stadt am Sonntag auf: „Nutzen Sie also die Gelegenheit und erkunden Stockach mit einem gemütlichen Gang oder Fahrt durch unser schönes Städtchen, sowie die Gelegenheit, sich mit Bücherschnäppchen im Alten Forstamt einzudecken. Oder Sie lassen sich im Foyer der Adler Post mittels VR-Brille bei einer virtuellen Radtour nach Paris oder in den Wilden Westen entführen – alles ist möglich.“