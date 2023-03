Neuwahlen und Berichte prägten die Hauptversammlung des Musikvereins Mahlspüren im Hegau. Elisabeth Wenger eröffnete laut einer Pressemitteilung die Veranstaltung und begrüßte alle Anwesenden. Ein ausführlicher Finanzbericht wurde von Tanja Baschnagel vorgelegt. Markus Wenger und Helmut Schmid, die Kassenprüfer, bestätigten eine anstandslose Kassenführung.

Der Bericht der Schriftführerin Christina Stocker zeigte, dass das musikalische Vereinsleben nach Corona wieder in gewohnter Weise lief. Viele Auftritte, Ausflüge und Probearbeiten konnten wieder stattfinden. Das auch zur Freude von Dirigent Roman Baschnagel. Er schwärmte in den höchsten Tönen von vergangenen Auftritten und der nun neugewonnenen Spielgemeinschaft mit dem Musikverein Raithaslach-Münchhöf. Ihm mache die Zusammenarbeit mit Dirigent Frank Wissler besonders Spaß. Besonders freue er sich auf die Saisoneröffnung am 2. April in der Heidenfelshalle in Zizenhausen.

Jugendleiterin Christine Keller berichtete über Aktivitäten und Ausflüge im vergangenen Jahr. Sie sprach jedoch auch über Abgänge durch Corona, Schule und Ausbildung. Aktuell ist die Spielgemeinschaft HoZiMaRa nicht spielfähig und alle hoffen und freuen sich auf neue Zöglinge.

Der Vorstand wurde an diesem Abend einstimmig entlastet und die Neuwahlen konnten vorgenommen werden. Durch die Satzungsänderung, die an diesem Abend ein großer Punkt war, wurde Verena Bischoff an diesem Abend als Dritte in die Vorstandsspitze gewählt. Sie ist nun im Bereich Verwaltung tätig.

Der Verein verabschiedete Nicole Schmid nach vielen Jahren. Dennoch ist sie weiterhin eine helfende und unterstützende Hand im Verein. Beim vergangenen Pfingstfest wurden viele Musiker geehrt, aber da dies beim Festzeltbetrieb fast ein wenig unterging, wurde an diesem Abend nochmals den Ehrenden gedankt. Christoph Bohner gab zum Ende der Versammlung noch einige Termine für das neue Jahr bekannt.