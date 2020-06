von Reinhold Buhl

Alle Sportler, die ihrem Hobby in einer Halle nachgehen, hatten zuletzt eine besonders schwere Zeit. Aufgrund der Corona-Pandemie waren die Sporthallen geschlossen, erst seit wenigen Tagen sind die zehn städtischen Sporthallen sowie Gymnastik- und Bewegungsräume wieder für den Trainingsbetrieb geöffnet.

Allerdings unterscheidet sich die jetzige Nutzung der Hallen gravierend von dem bisher Gewohnten. Zahlreiche Hygiene-Vorschriften zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Coronavirus müssen beachtet werden. Der Grund dafür liegt in den Bestimmungen der „Corona-Verordnung Sportstätten“ des Landes Baden-Württemberg vom 22. Mai. Diese sechsseitige Verordnung trat am 2. Juni in Kraft und regelt in fünf Paragraphen sehr detailliert die Maßnahmen und Vorschriften, die ab sofort in den Sportstätten zu beachten sind.

Beschränkung auf zehn Personen

Um auf der sicheren Seite zu sein, hat Hauptamtsleiter Hubert Walk, der unter anderem für die städtischen Hallen zuständig ist, für jede städtische Halle beziehungsweise jeden Übungsraum ein Hygienekonzept erstellt, das den Vereinsverantwortlichen zugestellt wurde. „Als Betreiber der Sportstätten ist die Stadt für die Einhaltung der Regeln verantwortlich“, betont Walk.

Einen sehr starken Eingriff bedeutet die Einschränkung der Zahl der Teilnehmer: Pro Halle beziehungsweise pro Raum sind maximal zehn Personen zugelassen, wobei bei Gruppentraining eine Fläche von mindestens 40 qm pro Person zur Verfügung stehen muss, wenn Laufwege zurückgelegt werden.

Stadtverwaltung geht auf Nummer sicher

Bei Übungseinheiten am festen Standort, zum Beispiel Gymnastik auf persönlichen Matten, müssen mindestens 10 qm pro Person zur Verfügung stehen. Die Sportstätten-Verordnung des Landes kann man indes auch so verstehen, dass bei stationären Übungen mehr als zehn Personen in einer Halle trainieren dürfen – eine konkrete Höchstzahl an Teilnehmern ist in dem entsprechenden Absatz jedenfalls nicht genannt. Walk geht allerdings auf Nummer sicher: „Ich sehe die beiden Punkte zu Training mit und ohne Laufwege kumulativ.“ So habe er das auch den Vereinen kommuniziert.

Hubert Walk mit derzeit wichtigem Arbeitsgerät: ein Meterstab für Abstandsmarkierungen. | Bild: Reinhold Buhl

Der Hauptamtsleiter verschweigt nicht, dass „momentan die Hälfte meiner Arbeitszeit in die Umsetzung der Corona-Verordnung fließt.“ Diesen Zeitaufwand versteht man sehr gut, wenn man sich die zu erstellenden Hygienekonzepte für die diversen Hallen im Detail anschaut: So wird im Punkt eins geregelt, dass die Teilnahme am Trainingsbetrieb für Personen, die in Kontakt zu einer mit SARS-Cov-2 infizierten Person stehen oder standen, ausgeschlossen ist, wenn seit dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind oder wenn sie die Symptome eines Atemweginfekts oder erhöhte Temperatur aufweisen.

Leichtathletik Warum Timo Benitz seine Meinung über das Corona-Virus geändert hat Das könnte Sie auch interessieren

Eine ziemliche Erschwernis für Sporttreibende bedeutet die Schließung der Umkleideräume und der Duschen. Das heißt, dass sich die Leute außerhalb der Halle, in der Regel zu Hause, duschen beziehungsweise umziehen müssen. Allerdings werden Toiletten geöffnet, dürfen aber nur einzeln benutzt werden. Natürlich gelten in allen Hallen die Bestimmungen wie Mindestabstand von 1,50 Metern – während der gesamten Trainingszeit durchgehend einzuhalten – sowie die Regelungen zur Handhygiene und zur Reinigung der Sportgeräte, die nach Benutzung sorgfältig mit handelsüblichen Reinigungsmitteln zu säubern sind.

Um mögliche Nachverfolgungen von Infektionsketten sicherzustellen, verpflichten sich die Vereine gegenüber der Stadt, Teilnehmerlisten mit Name, Vorname, Wohnort, Dauer des Aufenthalts und Telefonnummer zu führen. „Eine Trainingsteilnahme ist nur nach Überlassung der genannten Daten möglich“, betont Hauptamtsleiter Hubert Walk, der erklärt, dass die erhobenen Daten nach vier Wochen durch die Stadt und den Verein wieder gelöscht werden.

Stockach Serafina Nohl und Lea Gutemann sammeln für die Schwimmabteilung der Turngemeinde Stockach Medaillen Das könnte Sie auch interessieren

Dass die Regelungen zum Teil massiv in den Trainingsbetrieb einzelner Vereine eingreifen, berichten mehrere Übungsleiter von Stockacher Sportvereinen. So erzählt Klaus Meurer, der die Herzsport-Gruppe des VfR Stockach führt: „Bei unseren Trainingsabenden in der Dillhalle kommen normalerweise zwischen 30 und 40 Personen – und jetzt dürfen nur sieben Leute am Training teilnehmen, denn außer mir sind zusätzlich zu den Sportlern eine Übungsleiterin und ein Arzt oder Ärztin anwesend, und damit ist das Kontingent von zehn erlaubten Personen erschöpft“, erklärt Meurer, der mit seiner Sportgruppe erst wieder nach den Sommerferien beginnen wird.

Auch für Gudrun Pohlmann, Übungsleiterin der TG Stockach, ist die Situation nicht einfach. „Ich muss jetzt meine Gruppen teilen, sprich halbieren, was bedeutet, dass ich die doppelte Stundenzahl machen muss.“ Wenn es terminlich für die Teilnehmer möglich wäre, sähe Pohlmann die Möglichkeit, die Trainingsabende ins Freie zu legen. Auch Ellen Hartmann, Abteilungsleiterin Turnen, Gesundheits- und Fitnesssport in der TG Stockach, sieht für sich einen großen Aufwand, ihre vielen Übungsgruppen so einzuteilen, dass die Höchstteilnehmerzahl von zehn Personen nicht überschritten wird. „Es ist schwierig, aufgrund der zahlenmäßigen Beschränkung alle Leute unterzubringen“, erklärt Hartmann, die in ihren Kursen circa 150 Personen betreut. „Ich muss letztendlich vielen Leuten absagen und für den Rest versuchen, ein rollierendes System zu organisieren“, erklärt Hartmann.