Seit Ende November hingen an zwei liebevoll geschmückten Weihnachtsbäumen in der Sparkasse Stockach und dem Drogeriemarkt dm in Ludwigshafen Wunschkarten, auf denen nur das Geschlecht und das Alter sowie der Wunsch und eine Nummer notiert waren.

Barbara Hauser (Linzgau Kinder- und Jugendhilfe, v.l.), Gisela Lindenmayer (Sekretärin der Sernatingenschule), Olga Miljutin (Marktleiterin dm), der stellvertretende Bürgermeister Alessandro Ribaudo und Martina Niehl (Verein Soroptimist) vor dem Baum in Ludwigshafen. | Bild: Claudia Ladwig

Spender konnten die Karten abnehmen, den Wunsch erfüllen, das Geschenk weihnachtlich verpacken und mit dem Wunschzettel als Geschenkanhänger versehen zurück zum Weihnachtsbaum bringen. Anhand der Nummern können die Geschenke nun den Wünschenden zugeordnet und übergeben werden.

129 Wünsche erfüllt

Soroptimistin Martina Niehl berichtet, sie habe diesmal viele Anrufe erhalten, weil die gewünschten Präsente im Einzelhandel nicht erhältlich waren und online lange Lieferzeiten hatten. Die Schenkenden seien besorgt gewesen, dass ihre Gaben nicht rechtzeitig ankämen.

Am Ende habe aber alles funktioniert, wie die Organisatorinnen dankbar feststellen: in Stockach wurden alle 69 Weihnachtswünsche erfüllt, in Ludwigshafen waren es 60 Wünsche.

Unterstützt wurde die Aktion in Stockach von Sandra Wingerter, Filialleiterin der Sparkasse Hegau-Bodensee, und Corinna Bruggaier, Leiterin des Kulturamtes. Der Baum wurde von Soroptimistin Sandra Welsch-Fischer betreut.

Die Aktion in Ludwigshafen wurd von Olga Miljutin (dm), Bürgermeister Matthias Weckbach und Gisela Lindenmayer, Sekretärin der Sernatingen-Schule, unterstützt. Dieser Baum wurde von Soroptimistin Martina Niehl betreut.