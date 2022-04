Die Schalmeien Weibsen Stockach, Schawesto in der Kurzform, haben neue Mitglieder in ihrem Vorstand. Bei der Hauptversammlung des Fasnachtsvereins wurde neu Nicole Hege in das Amt der stellvertretenden Vorsitzenden gewählt, neu im Vorstandsteam ist auch Petra Hege. Sie übernimmt künftig den Posten der Kassiererin.

Laut einer Mitteilung des Vereins wurde Sabine Veit einstimmig als Organisationsleiterin wieder gewählt, ebenso Seline Trautzl als Pressewartin. Auch Christina Bechtold wurde als zweite Dirigentin in ihrem Amt bestätigt. Eigentlich treffen sich die Mitglieder traditionell an Lätere zur Hauptversammlung. In diesem Jahr war es aber erst nach Ostern soweit.

Die Vorsitzende Karin Bock sowie Schriftführerin Martina Kohl berichteten aus dem vergangenen, von Corona geprägten Jahr. Seline Trautzl ging auf die positive Resonanz ein, die der Verein auf den Sozialen Medien erhält. Die Idee für die rein weibliche, närrische Musikgruppe hatten laut Internetseite des Vereins übrigens neun ehemalige Marketenderinnen, die die Stockacher Fasnacht auflockern wollten. (pm)