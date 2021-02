von Claudia Ladwig und Ramona Löffler

Traditionell hat der Verein Hans Kuony seine Hauptversammlung immer zum Ende beziehungsweise nach dem Ende der Fasnacht. Dieses Jahr fand sie allerdings digital per Zoom-Konferenz statt. Die Formalien waren schnell erledigt. Säckelmeister Hubert Reiser wurde nach seinem Bericht ebenso wie der ganze Vorstand einstimmig entlastet. Einige Mitglieder lobten abschließend den Ideenreichtum der einzelnen Gliederungen in der diesjährigen Fasnacht.

Narrenrichter Jürgen Koterzyna nannte in der Versammlung die sozialen Medien den „Dreh- und Angelpunkt der diesjährigen Fasnacht“. 25 Videos seien im Kuony-TV zu sehen gewesen und 33.000 Mal angeklickt worden. In Stockach fand die Fasnet mit den gleichen Veranstaltungen wie immer statt – nur in abgewandelter Form. Für Koterzyna stand fest: „Es war anders, ungewohnt und sehr intensiv. Aber die normale Fasnacht gefällt mir besser, ich kann es kaum erwarten, nächstes Jahr loszulegen.“

Verein unterstützt vielfältig

Der Verein unterstützt seit mehr als 60 Jahren die Fasnachtsaktivitäten des Narrengerichts. Er hat rund 680 Mitglieder und kümmert sich unter anderem um Anschaffungen, Häser und Kostüme für die Gliederungen und die Hans-Kuony-Kapelle und hilft mit, historische Exponate zu bewahren. Er gewährt Zuschüsse für den Arbeitskreis Narresome, zahlt Gagen für Musikkapellen und beteiligt sich an den Kosten für Fasnachtsumzüge und mehr. Viele dieser Kosten schlugen in diesem Jahr nicht zu Buche, weil fast alle Aktivitäten ins Internet verlegt werden mussten.

Der Narrenbaum in der Stockacher Oberstadt wird noch bis Lätare am 14. März stehen bleiben. Die Fasnachtsdekorationen in den Schaufenstern werden aber jetzt entfernt oder sind es zum Teil bereits. Am Freitagmittag waren Mitglieder des Narrengerichts unterwegs um die Puppen mit den Häsern der Narrengerichts-Gliederungen aus den Schaufenstern verschiedener Geschäfte abzuholen.