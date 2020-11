Der Mann war laut einer Mitteilung der Polizei bei dichtem Nebel in Fahrtrichtung Stockach unterwegs und wendete mit seinem Sattelzug an einer Parkbucht zurück in Richtung Überlingen. Eine 27-Jährige stieß mit ihrem Auto trotz Vollbremsung gegen den Auflieger des Sattelzugs. Der Wagen prallte ab und durchbrach einen Wildzaun.

Die Frau erlitt leichte Verletzungen. Der Schaden am Auto und dem Lastwagen beträgt rund 16.000 Euro. Der Führerschein des 49-Jährigen wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsarbeiten kam es bis gegen 9 Uhr zu Verkehrsbehinderungen.