Die Ortsgruppe Zizenhausen des Sozialverbands VdK hat sich nach langer Corona-Pause wieder zu einer Hauptversammlung getroffen.

Der Vorsitzende Rudolf Brandl hieß 70 Teilnehmer und geladene Gäste in der Johanniterhalle in Hoppetenzell willkommen – darunter der VdK-Kreisvorsitzende Karl-Heinz Mathiebe, Ortsvorsteher und Hausherr Jürgen Wegmann, seine Amtskollegen aus Zizenhausen Michael Junginger, aus Raithaslach Klaus Kabisreiter, aus Mahlspüren i. Hg. Florian Bischoff und der Vorsitzende des TV Jahn 08 Zizenhausen Stefan Tresp. Auch die Ortschaftsräte Renate Rösgen und Ralf Mutscheller aus Zizenhausen nahmen an der Versammlung teil.

19 Ehrungen und Vorstandswahl

Neben den üblichen Geschäftsberichten standen 19 Ehrungen aus den Jahren 2020 und 2021 an, und der Vorstand musste für die kommenden zwei Jahre neu gewählt werden. Nach der Begrüßung und Bekanntgabe der Tagesordnung durch den Vorsitzenden wurde den 17 verstorbenen Mitgliedern aus den vergangen drei Jahren, sowie den Menschen die durch Katastrophen, Terror und Kriege auf der ganzen Welt ihr Leben lassen mussten, gedacht.

Zu den Berichten von Schriftführerin Claudia Baschnagel, Kassiererin Doris Maurer und dem Vorsitzenden Rudolf Brandl gab es keine Wortmeldungen. Ortsvorsteher Jürgen Wegmann nahm deshalb die Entlastung der Vorstandschaft vor, welche einstimmig erfolgte.

Einstimmige Wiederwahl

Bei den Wahlen stellten sich alle bisherigen Vorstandsmitglieder für eine weitere Amtszeit zur Verfügung. Als Nachfolgerin für das im August 2020 verstorbene Vorstandsmitglied Eugen Maser, Vertreter Behinderter Personen, wurde Elke Brandl gewählt, und Ulrike Müller aus Raithaslach übernahm die Nachfolge als Beisitzerin von Elke Brandl.

PM Beim Musikverein Hoppetenzell endet eine Ära Das könnte Sie auch interessieren

Alle Vorgeschlagenen wurden einstimmig ohne Gegenstimmen und Enthaltungen in ihren Ämtern bestätigt. Die Ehrungen verliefen zügig, da aus den verschiedensten Gründen nur die Hälfte der zu Ehrenden anwesend waren. Anschließend rief Rudolf Brandl zu Spenden für den Verein Hilfe für Menschen in der Ukraine in Mühlingen auf. Dabei kamen 300 Euro zusammen.