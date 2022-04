Unbekannte Täter haben laut einer Mitteilung der Polizei in der Nacht von Montag auf Dienstag einen Kontoauszugsdrucker im Vorraum einer Bankfiliale in der Hauptstraße beschädigt und dort zwei Terrassenstühle einer angrenzenden Pizzeria abgestellt. An dem Drucker sei das Display mit einem unbekanntem Gegenstand demoliert worden, so dass der Drucker nicht mehr benutzt werden könne. Möglicherweise kommen für die Tat auch Kinder in Betracht, so die Polizei. Hinweise nimmt das Revier Stockach unter 07771/9391-0 entgegen.