Oswald Stetter spricht von einem klaren Fall von Vandalismus, der in der Nacht zum Freitag geschehen sein müsse. Stetter leitet die technischen Dienste der Stadt, zu denen auch die Stadtgärtnerei gehört. Er erklärt, dass die Stadtgärtner noch nie mit einem so heftigen Fall von Vandalismus zu tun gehabt hätten: „Eine Banane mit einem scharfen Messer abschneiden, das hatten wir so noch nie.“ Bei der Polizei habe man Anzeige gegen Unbekannt erstattet, so Stetter. Die zerstörten Pflanzen sollen zunächst als Mahnung stehen bleiben.

Stockach Gute-Laune-Beete grüßen Besucher im Stadtgarten Das könnte Sie auch interessieren

Gärtner Walter Kraft hofft, dass die vier bis fünf Jahre alten Stauden den Angriff überstehen. Sicher sei das aber nicht. „Einem Gärtner tut das natürlich weh“, sagt Kraft. Und auch viele Besucher des Stadtgartens hätten ihn schon bei der Arbeit auf den Fall angesprochen.