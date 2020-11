Die Musiker gedenken damit Paco (Rainer Steinmann), der viele Jahre Gitarrist bei Papis Pumpels war und vor Kurzem verstorben ist. Er hatte das bekannte Lied, das zum Kern des Pumpel-Repertoires gehört und die Grundlage der Hymne des VfB Friedrichshafen ist, komponiert.

Stockach Er hat den Hit „Wir lieben den Bodensee" komponiert: Nun ist Rainer „Paco" Steinmann gestorben

In der langsamen Gedenk-Version nur mit Gitarre lautet der Refrain so: „Uns bleibt nur der Bodensee, er war für dich das Herz der Welt. Doch zum Glücklichsein hat irgendwas gefehlt. Uns bleibt nur der Bodensee, dein Lied bleibt hier, du musstest geh‘n, wirst jetzt von oben auf den See zu uns nach unten seh‘n.“

Das Video hatte bereits innerhalb der ersten drei Stunden nach der Erstveröffentlichung im sozialen Netzwerk Facebook rund 80 Kommentare. Viele nennen es berührend, ergreifend sowie wunderschön und traurig zugleich.