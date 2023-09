Gegen 23 Uhr hätten Passanten einen betrunken wirkenden Autofahrer an einer Tankstelle in der Meßkircher Straße mitgeteilt, der gerade mit seinem Auto davongefahren sei. Bei der Überprüfung der Wohnanschrift hätten die Beamten kurz darauf einen 32-Jährigen angetroffen, der schwankte und betrunken schien, so die Polizei. Ein Alkoholtest mit einem Ergebnis von rund 1,6 Promille habe den Verdacht bestätigt. Zudem habe der Wagen des Mannes frische Unfallspuren aufgewiesen.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen habe sich herausgestellt, dass der 32-Jährige auf dem Weg von der Tankstelle an seine Wohnanschrift von der Fahrbahn abgekommen sei und einen Leitpfosten touchiert habe. Er sei dann aber einfach heimgefahren. Der Mann muss sich nun laut Polizei in einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und dem unerlaubten Entfernen vom Unfallort verantworten.