Ein unbekannter Autofahrer hat am Sonntag zwischen 11 Uhr und 19 Uhr eine Unfallflucht auf dem Parkplatz des Strandbads in der Winterspürer Straße begangen. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Der Unbekannte habe einen dort abgestellten schwarzen BMW im Bereich des linken Hecks gestreift und sei anschließend weitergefahren, ohne sich um eine Regulierung des verursachten Schadens zu kümmern. Die Polizei bittet daher Zeugen, sich unter 07771 93910 zu melden.