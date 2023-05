Auf Höhe der Anschlussstelle Stockach-Ost habe sich an der Ampel ein Rückstau gebildet, was ein ständiges Anfahren und Abbremsen für die Autofahrer zur Folge gehabt habe. Der 58-jähriger Fahrer eines BMW sei auf der B31-alt in Richtung Ludwigshafen unterwegs gewesen und mit seinem Auto auf einen vorausfahrenden Wagen geprallt.

Da die Unfallbeteiligten unterschiedliche Äußerungen zum Unfallhergang machten, sucht der Polizeiposten Bodman-Ludwigshafen nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07773 920017 zu melden.