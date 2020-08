Stockach/Überlingen vor 1 Stunde

Unfälle über Unfälle: Jetzt sind es schon drei innerhalb von zwei Tagen auf der B31-neu zwischen Stockach und Überlingen

Bei einem Unfall am Montag um 14 Uhr auf der B31-neu in Richtung Stockach gab es zwei Leichtverletzte und 35.000 Euro Schaden. Insgesamt sind am Sonntag und Montag drei Unfälle auf der Strecke zwischen Stockach und Überlingen geschehen.