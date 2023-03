Ein Unbekannter hat laut einer Mitteilung der Polizei versucht, in ein Friseurgeschäft in der Goethestraße einzubrechen. Der Täter habe sich im Zeitraum von Sonntag, 18 Uhr, bis Montag, 9.30 Uhr, an der Eingangstür zu schaffen gemacht. Er sei jedoch nicht in die Innenräume gelangt.

Personen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, und Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Stockach unter 07771/9391-0 zu melden.