Am Samstagmorgen gegen 9 Uhr sei eine 18-Jährige mit einem Skoda auf der B31-neu von Stockach in Richtung Überlingen unterwegs gewesen und auf der rechten von zwei Fahrspuren gefahren. Ein schwarzer Kleinwagen habe den Skoda überholt und so knapp eingeschert, dass die junge Frau starken bremsen müssen habe, um eine Kollision zu vermeiden.

Der Skoda sei dabei ins Schlingern geraten, nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und habe sich mehrfach überschlagen. Die Fahrerin und ihre gleichaltrige Beifahrerin seien dabei leicht verletzt worden. Beide seien zur Behandlung in nahegelegene Kliniken gebracht worden. Am Skoda sei ein Totalschaden in Höhe von rund 5000 Euro entstanden.

Der unbekannte Fahrer des schwarzen Kleinwagens habe sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Verkehrsdienst Mühlhausen-Ehingen unter der Telefonnummer 07733 99600 zu melden.