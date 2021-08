von SK

In Zizenhausen hat ein Unbekannter an der Beifahrertür eines abgestellten Autos die Scheibe eingeschlagen. Und zwar am Dienstagmorgen, etwa im Zeitraum von 7 bis 9 Uhr in der Schmelzestraße bei der Hausnummer 36.

Wie die Polizei mitteilt, werde wegen Sachbeschädigung ermittelt. Wer etwas Verdächtiges zur Tatzeit beobachtet hat, wird gebeten sich an die Polizei in Stockach unter Telefon (0 77 71) 9 39 10 zu wenden.