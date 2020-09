Laut einer Mitteilung der Polizei beschädigte ein Unbekannte beim Ein- oder Ausparken einen abgestellten Volvo. Der Verursacher fuhr weiter, ohne sich um den entstanden Schaden in Höhe von rund 1000 Euro zu kümmern. Am Volvo konnten blaue Farbantragungen festgestellt werden, die vermutlich von dem Verursacherfahrzeug stammen, so die Polizei.

Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter 07771/9391-0 zu melden.