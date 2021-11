Stockach vor 6 Stunden

Unbekannter Fahrradfahrer flüchtet nach Unfall in der Oberdorfstraße zu Fuß

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls am Montag in der Oberdorfstraße in Stockach, da der mutmaßlich alkoholisierter Radfahrer seine Personalien nicht angeben wollte und geflüchtet ist.