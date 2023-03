Stockach vor 1 Stunde

Unbekannter Betrunkener attackiert am Stockacher Bahnhof einen Lockführer

Ein alkoholisierter Fahrgast hat laut einer Mitteilung der Polizei am Samstagmittag gegen 13 Uhr einen Lokführer am Bahnhof in Stockach angegriffen. Die Polizei sucht Zeugen.