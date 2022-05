Stockach vor 1 Stunde

Unbekannte treten an drei Autos die Außenspiegel ab

Mehrere Autos sind laut einer Mitteilung der Polizei in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Heinrich-Fahr-Straße, Nellenburgstraße und der Straße Brudermühle in Stockach beschädigt worden.