von SK

Drei unbekannte Täter haben am späten Dienstagabend in der Heinrich-Fahr-Straße in Stockach an einer Bushaltestelle Feuer gelegt. Wie die Polizei mitteilt, verbrannten die wohl jugendlichen Täter dabei mehrere Kartons. Zwei Zeugen bemerkten gegen 22.45 Uhr das Feuer, doch als sie sich den drei Tätern näherten, flüchteten diese sofort.

Das aufkeimende Feuer konnte daraufhin von den beiden Zeugen gelöscht werden. Laut der Polizei sei es zu keinem weiteren Schaden gekommen. Eine direkte Fahndung nach den flüchtigen Tätern durch eine verständigte Polizeistreife sei negativ verlaufen. Die vermeintlichen Täten waren dunkel gekleidet und trugen Kapuzen-Pullover. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet und bittet nun um Mithilfe. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Stockach unter (0 77 71) 93 91 0 zu melden.