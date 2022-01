Die Täter hätten zwei Ortsschilder gestohlen sowie Baustellen-Warnbaken und andere Schilder im Bereich des Spielplatzes Aachgrund sowie in der Espasinger Straße umgestoßen oder in einen angrenzenden Bach geworfen, so die Polizei am Montag. Die Ortsschilder am Ortseingang im Bereich Stahringer Straße sowie am gegenüberliegenden Ortsausgang Richtung Orsingen seien betroffen.

Eines der umgestoßenen Schilder in Wahlwies. | Bild: Claudia Ladwig

Die Polizei Stockach ermittle nun wegen des Diebstahls der Ortsschilder und wegen der sonstigen Taten und bittet um sachdienliche Hinweise unter 07771/9391-0.