Am Pfingstwochenende haben Unbekannte im Stockacher Ortsteil Wahlwies die Roßberghalle beschmiert. Wie die Polizei mitteilt, seien die Wände an mehreren Stellen mit schwarzen Graffitis besprüht worden. Der Vorfall soll sich in der Zeit von Samstag, 18 Uhr, bis Sonntag, 13 Uhr, ereignet haben. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere hundert Euro. Wer Hinweise zur Tat geben kann, soll sich mit dem Revier in Stockach unter der Telefonnummer (07771) 93910 in Verbindung setzen.