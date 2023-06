Die 55-Jährige habe zunächst eine Nachricht von einer ihr unbekannten Nummer erhalten, deren Absender sich als ihre Tochter ausgegeben habe. Im Verlauf der Kommunikation gab die falsche Tochter vor, sämtliche Dateien und Fotos auf ihrem Handy verloren zu haben und nun auch kein Online-Banking mehr machen zu können, obwohl sie dringend mehrere Rechnungen bezahlen müsse. In der Folge habe die 55-Jährige persönliche Bilder verschickt und knapp 2000 Euro an eine mitgeschickte Bankverbindung und damit direkt auf das Konto des Betrügers überwiesen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals eindringlich darauf hin, sich vor jeglichen Zahlungen mit der um Hilfe bittenden Person über die bekannte Nummer in Verbindung zu setzen, um sich zu vergewissern, dass die Zahlungen ihre Richtigkeit haben. „Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Rufen Sie im Zweifel zunächst eine Person Ihres Vertrauens an. Nur so lässt sich sicher vermeiden, Opfer eines Betrügers zu werden“, so die Polizei.