Stockach-Wahlwies vor 3 Stunden

Unbekannte besprühen Gebäude und Pflastersteine mit Farbe

Unbekannte haben vermutlich im Zeitraum zwischen Mittwoch und Montag, eventuell auch an verschiedenen Tagen, unter anderem Pflastersteine, Hauswände und Bushaltestellen in Wahlwies mit der Aufschrift „Friday For Future“ besprüht.