Der Regen machte es erst unsicher, doch dann war am Montag das Asphaltieren der Ersatzfahrstraße an der Brücke beim Stockacher Freibad möglich. Der Bau dieser Mini-Umleitungsstrecke neben der Landesstraße 194 gehört zu den Vorbereitungen für den Abriss und Neubau der alten Brücke. Dort sind viele Pendler in Richtung Pfullendorf sowie viel Schwerlastverkehr in beiden Richtungen unterwegs.

Mehrere Lastwägen lieferten am Montag den heißen Asphalt für den Straßenbau. Ein Straßenfertiger brachte das Material auf den vorbereiteten Untergrund auf. Erst die etwas gröbere Tragschicht und dann eine zweite, etwas feinere Schicht bündig zur bestehenden L 194-Fahrbahn.

Stockach Die Ersatzstraße für den Brücken-Neubau an der L 194 beim Stockacher Freibad ist fast fertig Das könnte Sie auch interessieren

Da es sich um eine Behelfsstraße handle, reichen zwei Asphaltschichten, hieß es vor Ort. Walzenfahrzeuge sorgten dafür, dass eine glatte Fläche aus dem Asphalt entstand. Und aufgrund der Fahrbahnbreite machte der Fertiger erst die eine Hälfte, dann die andere.

Umleitung voraussichtlich ab 14. Juni in Betrieb

Diese Arbeiten wurden am gestrigen Montag zwar fertig, doch es dauert noch einige Tage, bis der Verkehr umgeleitet wird. Das liegt unter anderem daran, dass der Asphalt auskühlen muss. Die Ersatzfahrbahn soll voraussichtlich am kommenden Montag in Betrieb gehen.

Bild: Löffler, Ramona

Laut Harald King von der Neubauleitung Singen des Regierungspräsidiums Freiburg geht es dann anschließend mit dem Umlegen der Mahlspürer Aach weiter, um das Baufeld an der Brücke trockenzulegen. Dazu wurden beim Bau der Umleitung bereits entsprechende Betonrohre unter der Ersatzfahrbahn verlegt. Wenn der kleine Abschnitt der L 194 kommende Woche verkehrsfrei ist, gehe es mit den Arbeiten für die vorübergehende Flussumleitung weiter.

King fast zusammen: „Erst legen wir den Verkehr um, dann die Aach.“ Wenn das Wasser dann anders fließe, könne es im eigentlichen Baufeld losgehen.