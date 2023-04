Gleich mehrere Notfälle haben die Feuerwehr Stockach am vergangenen Montag beschäftigt. Wie es in einem Einsatzbericht heißt, sei zunächst in der Nacht um 3.20 Uhr eine Kleineinsatzgruppe auf die K 6180 gerufen worden. Gemeinsam mit der Polizei sei dort entschieden worden, dass ein Baum, der auf die Fahrbahn zu stürzen drohte, nur bei Tageslicht gefällt werden könne. Der Einsatz sei daher für die Feuerwehr bereits nach einer halben Stunde beendet gewesen.

Um 12.30 Uhr sei die Feuerwehr dann auf die A98 zu einem Verkehrsunfall alarmiert worden, an der Lastwagen und Autos beteiligt waren. Im weiteren Verlauf habe sich ergeben, dass keine Person eingeklemmt worden war. Ein Eingreifen der Feuerwehr sei damit nicht nötig gewesen. Es hätten sich aber bereits zwölf Einsatzkräfte auf der Anfahrt zur Einsatzstelle und weitere zehn Einsatzkräfte im Gerätehaus in Bereitstellung befunden.

Der letzte Einsatz des Tages sei um 20 Uhr gewesen, als eine Gruppe eine Wohnungstür öffnen musste, um dem Rettungsdienst Zutritt zu dieser zu verschaffen.

Und auch schon einen Tag zuvor, am Sonntag, 2. April, habe ein Einsatz die Feuerwehr beschäftigt. An diesem Tag sei die Feuerwehr zu seiner Tragehilfe gerufen worden, bei der mithilfe der Drehleiter ein Patient direkt aus seiner Wohnung geholt werden konnte.