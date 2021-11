von Reinhold Buhl stockach.redaktion@suedkurier.de

Selbst Artur Ostermaier, der langjährige Bürgermeister der Gemeinde Steißlingen und Kreisvorsitzender der Freien Wähler, machte einen etwas überraschten Eindruck, als er als Versammlungsleiter den Tagesordnungspunkt Neuwahlen aufrief. Er sei eher ein rollierendes System bei der Neubesetzung von Vorstandsposten gewohnt; dass der gesamte Vorstand komplett ausgewechselt werde, sei auch für ihn ein Novum, und das nach 40-jähriger Bürgermeistertätigkeit.

Allerdings zeige der Gesamtwechsel des Vorstands der als Verein organisierten Freien Wähler Stockach die Bereitschaft, einen Neuanfang anzustoßen. „In Stockach bricht heute eine neue Ära an“, kommentierte Ostermaier die Situation.

Corona-bedingt trafen sich die Freien Wähler zu ihrer Mitgliederversammlung in der geräumigen Nellenburghalle in Hindelwangen. | Bild: Reinhold Buhl

Er freute sich über die eindeutigen Wahlergebnisse der neuen Kandidaten. Der Stockacher Markus Demmer, 40 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder, Geschäftsstellenleiter Gemeinderat im Rathaus Singen, wurde einstimmig zum ersten Vorsitzenden der Freien Wähler Stockach gewählt.

Er ließ gleich mit einem vielbeachteten Satz aufhorchen: „Die Freien Wähler sind gefühlt etwas im Dornröschenschlaf, und ich möchte etwas zur Erweckung beitragen.“ Demmer appellierte: „Unser Blick muss jetzt schon auf die Kommunalwahlen in 2024 gerichtet sein.“

Für das Städtische Krankenhaus

Demmer löst den Vorsitzenden Helmut Lempp ab, der den Vorsitz „geschätzt 20 Jahre“ innehatte, erklärte Lempp, der Jahrzehnte Mitglied des Gemeinderats in Stockach war: „Ich hab damals Heiner Jung als Vorsitzenden abgelöst.“

Wolf-Dieter Karle (links) verabschiedet den langjährigen Vorsitzenden der Freien Wähler Stockach, Helmut Lempp. | Bild: Reinhold Buhl

Wolf-Dieter Karle, der als Schriftführer ebenfalls nicht erneut kandidiert hatte, sprach in puncto Gemeinderatsarbeit unter anderem die Bebauung in der Goethestraße an sowie die Entscheidung pro Städtischem Krankenhaus. „Wir haben hier den richtigen Schritt getan“, betonte Karle, der überzeugt ist, dass das „Haus bereits zu den Beerdigten gehörte“, hätte man sich damals dem Klinikverbund des Kreises (GLKN) angeschlossen.

Aus dem Kreistag berichtete er unter anderem, dass die Freien Wähler das Berufsschulzentrum Stockach „als werterhaltend“ ansähen. „Stockach braucht diese Schule, um die Unternehmen des aufstrebenden Standorts Stockach bedienen zu können“, sagte Karle.

Moderieren die Mitgliederversammlung der Freien Wähler Stockach (v.li.): Wolf-Dieter Karle, Helmut Lempp, Artur Ostermaier | Bild: Reinhold Buhl

Artur Ostermaier sprach ein Thema an, das die Freien Wähler sehr zu beschäftigen scheint. „Die Freien Wähler sind keine Partei – wir haben mit der ,Freien Wähler-Partei‘ nichts zu tun. Wir als Freie Wähler sind nur auf kommunaler Ebene politisch tätig“, betonte er und sprach von einigen Verwirrungen, die es diesbezüglich bei der jüngsten Wahl gegeben habe.